Taranto: traffico di droga e armi, otto arresti

- La polizia di Stato di Taranto, dalle prime ore di questa mattina ha reso noto di essere impegnata in un'operazione nell'ambito della quale sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip. su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, nei confronti di numerose persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall’avere la disponibilità di armi, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, anche da guerra, con relativo munizionamento, estorsione aggravata dal metodo mafioso, ricettazione furto e minaccia. Dalle indagini eseguite dalla Squadra Mobile risultano indagate per gli stessi reati, anche altre otto persone, tra cui una donna. I dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 presso la sala Conferenze della Questura di Taranto. (Ren)