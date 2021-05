Hong Kong: emittente televisiva cancellerà trasmissione su Piazza Tiananmen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emittente televisiva pubblica di Hong Kong "Rthk" cancellerà dal suo archivio e dalla piattaforma online una sezione di un programma televisivo riguardante la tradizionale commemorazione del 4 giugno dell'eccidio di Piazza Tienanmen. Lo ha reso noto un portavoce dell'emittente televisiva, affermando che tale trasmissione era "irrilevante e non idonea al tema del programma o per qualsiasi questione attualmente in discussione al Consiglio legislativo di Hong Kong". "La decisione di rimuovere il filmato è stata assunta perché la sua inclusione non era stata pre-approvata", ha aggiunto il portavoce. (Cip)