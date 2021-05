Ocse: Cormann, arrivare prima possibile ad un accordo su fiscalità grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario arrivare il prima possibile ad un accordo sulla fiscalità delle grandi imprese. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" l'australiano Mathias Cormann, che dal primo giugno succederà al messicano Angel Gurria all'incarico di segretario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). "Sono abbastanza ottimista", afferma Cormann. "La proposta sinoora sul tavolo era di un tasso minimo del 12,5", spiega Cormann, secondo il quale sarà difficile arrivare al 21 per cento indicato dagli Stati Uniti. Washington ha proposto un tasso minimo del 15 per cento "con l'obiettivo di facilitare un accordo multilaterale", spiega il futuro segretario dell'Ocse. Nell'abito della ripresa dalla crisi del coronavirus, Cormann sottolinea l'obiettivo da parte di ogni governo di "preservare, restaurare e creare più lavoro possibile". "Il settore privato e in particolare le piccole e medie imprese saranno al chiave della ripresa e della crescita dell'occupazione. Le politiche pubbliche devono aiutare le aziende a ritrovare la fiducia a rendere i servizi pubblici più efficaci ed a formare la la manodopera", sostiene Cormann. (Frp)