Libia: “Al Arabiya”, la Fratellanza musulmana vuole fermare le elezioni tramite referendum

- La road map internazionale in Libia, che prevede lo svolgimento delle elezioni alla fine di quest'anno, potrebbe arrivare allo scenario peggiore, dopo che l’Alto Consiglio di Stato ha rinnovato la sua richiesta di un referendum sulla Costituzione prima di organizzare le elezioni. A riferirlo è l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di proprietà saudita e con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il “Senato” di Tripoli che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, riferisce la tv araba, sarebbe “controllato dalla Fratellanza musulmana”, uno dei più antichi e influenti gruppi islamisti del Medio Oriente considerato alla stregua di un’organizzazione terroristica da Paesi come Egitto ed Emirati Arabi Uniti, e avrebbe "sorpreso i libici" annunciando durante una seduta tenutasi ieri. 24 maggio, che sarebbe stata adottata la legge referendaria sulla costituzione, chiedendo all'Alta commissione elettorale di avviare il referendum in conformità con la legge presentata dalla Camera dei rappresentanti. (Lit)