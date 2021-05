Bielorussia: Tikhanovskaja, Lukashenko e il suo regime sono pericolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che il tempo delle dichiarazioni sia finito. È giunta l'ora delle azioni concrete". Lo ha detto a "la Repubblica" Svetlana Tikhanovskaja, la leader dell'opposizione bielorussa democratica costretta all'esilio a Vilnius dopo essersi vista strappare la vittoria da Aleksandr Lukashenko alle presidenziali dello scorso agosto. Una settimana fa era sullo stesso volo Ryanair Atene-Vilnius che domenica è stato costretto ad atterrare a Minsk da un caccia del regime per un presunto allarme bomba. Un pretesto per arrestare il giornalista Roman Protasevich. Nessun cittadino Ue sembra più al sicuro quando viaggia: "Proprio così. Ora il mondo intero ha visto che Lukashenko ed il suo regime sono pericolosi non solo per i bielorussi, ma per tutti coloro che possono in qualche modo entrare in contatto o avvicinarsi a lui. È il risultato dell'impunità che ha goduto tutto questo tempo". Quanto alla risposta che si aspetta stavolta dall'Europa: "perlomeno un'adozione di sanzioni rapida, risoluta e più ampia possibile. Oltre a questo, spero nel totale isolamento del regime: che tutto il mondo agisca in modo deciso e consolidato per privare il regime di fondi. Bisogna interrompere in tutti i modi la cooperazione con le aziende di regime e sospendere i programmi che portano i soldi a Lukashenko. Credetemi, non li spenderà per i scopi prefissi, ma per finanziare repressione e torture". (segue) (Res)