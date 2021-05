Bielorussia: Tikhanovskaja, Lukashenko e il suo regime sono pericolosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito, invece, all'operazione del dirottamento, la leader della Bielorussa democratica spiega che "non abbiamo informazioni precise, ma c'è motivo di credere che ci fossero agenti a bordo dell'aereo. Ci siamo rivolti alle autorità greche per chiarire chi sono e che cosa si sa di loro. A giudicare dalla reazione di Mosca, c'è da supporre che l'Fsb russo abbia avuto qualcosa a che fare con tutto quello che è successo". Protasevich "diceva la verità e combatteva perché in Bielorussia si potesse dire la verità. Roman ha un grande senso di giustizia. È un patriota pronto a lottare per l'indipendenza del suo Paese. È stato direttore del canale Telegram "Nexta" che informava milioni di abbonati. È chiaro che chi è in grado di riunire attorno a sé così tanta gente rappresenti un pericolo per il regime. E Lukashenko lo sa", ha concluso Tikhanovskaja. (Res)