Libia: legge bilancio 2021, convocato a Tobruk il ministro delle Finanze

- La Camera dei rappresentanti libica di Tobruk ha deciso di formare una commissione per preparare delle note sulla legge di bilancio e di convocare il ministro delle Finanze per rispondere ai commenti dei deputati. Il portavoce ufficiale del parlamento libico, Abdullah Belahiq, ha dichiarato alla stampa che "il parlamento ha ripreso ieri la sua sessione alla presenza di 102 deputati”, spiegando che "la sessione ha deciso di sostenere l'Alta commissione elettorale con tutte le capacità in preparazione delle elezioni previste per la fine dell'anno". Belahiq ha indicato che "i deputati hanno approvato la formazione di una commissione per studiare le risposte ricevute dal governo, nonché il progetto di legge di bilancio”. I deputati hanno inoltre “riconosciuto la necessità della presenza in aula del ministro delle Finanze del Governo di unità nazionale per rispondere ai commenti dei membri della commissione e trovare soluzioni adeguate al resto dei punti ancora in discussione". (Lit)