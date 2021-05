Caltagirone: sabotavano concorrenti per garantirsi 'monopolio' pompe funebri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i sodali, senza farsi alcuno scrupolo e presidiando fisicamente anche di notte il predetto ospedale di Caltagirone, si sarebbero resi protagonisti di innumerevoli ingressi abusivi all’interno delle sale mortuarie, danneggiando/distruggendo gli arredi funerari delle ditte concorrenti (venivano colpiti sistematicamente i biglietti pubblicitari, i necrologi e i crocifissi posti ad ornamento), nonché strappando dalle salme (in una occasione addirittura da un feto) i “talloncini identificativi” al fine di poter rintracciare, prima degli altri concorrenti, i parenti dei defunti cui proporsi per le onoranze funebri. I soggetti arrestati stamani dai carabinieri di Catania sono ritenuti responsabili di far parte di una organizzazione criminale la quale, con minacce e violenze, eliminava la concorrenza delle altre ditte di settore, per accaparrarsi – presso l’Ospedale di Caltagirone - lo svolgimento dei servizi funebri e il trasporto di degenti non deambulanti. (segue) (Ren)