Roma 2021: Di Battista, pronto a sostenere Raggi in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro di Battista pronto a sostenere "in prima linea" la candidata sindaca del Movimento 5 stelle Virginia Raggi. Lo ha detto l'ex M5s in una intervista al Corriere della Sera. "Qualora Virginia me lo chiedesse io la sosterrei in prima linea", ha affermato commentando la campagna elettorale a Roma. E, in merito ai suoi possibili avversari nel centrodestra ha aggiunto: "Leggo di candidati come Bertolaso, Gasparri e Albertini: sembra di essere tornati negli anni '90, solo che allora c'era almeno qualche idea". (Rer)