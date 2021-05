Libia: deputato Hashem, governo non ha tenuto conto delle leggi sull'aumento di stipendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei motivi per cui è stato respinto in Libia il bilancio per il 2021 presentato dal Governo di unità nazionale è perché il testo ha ignorato le leggi per aumentare gli stipendi. Questo, almeno, il parere del deputato libico, Faraj Hashem, espresso all’emittente televisiva "Sky News Arabia". Secondo il parlamentare, la Camera dei rappresentanti aveva emesso leggi precedenti relative all'aumento dei salari e dovrebbe difendere ciò che aveva approvato. Hashem ha affermato che il parlamento ha sottolineato questo punto e che il governo lo ha ignorato: questo è uno dei motivi per cui la maggior parte del bilancio non è stata approvata, secondo il deputato. (Lit)