Polonia: fonti stampa, Ryanair farà causa contro il Paese per aiuti a compagnia Lot

- La compagnia aerea Ryanair farà causa alla Polonia per gli aiuti pubblici concessi alla compagnia concorrente Lot. E' quello che afferma il portale di informazione economico-finanziaria "Puls Biznesu". La compagnia a basso costo irlandese sta predisponendo la documentazione per ricorrere contro gli aiuti concessi alla società polacca. Il portavoce di Lot, Krzysztof Moczulski, ha dichiarato al portale che la compagnia "non commenta decisioni che non sono direttamente legate" alla compagnia stessa, mentre la portavoce di Ryanair, Olga Pawlonka, ha fatto sapere che quest'ultima "si oppone agli aiuti pubblici che non siano trasparenti e che siano discriminatori". Lo scorso dicembre Lot ha ottenuto 2,9 miliardi di zloty (640 milioni di euro) di cui 1,8 miliardi di prestiti (circa 400 milioni di euro) e 1,1 miliardi (circa 240 milioni di euro) di ricapitalizzazione. (Vap)