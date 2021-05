Vaccino: Sileri, ben venga seconda dose in vacanza, difficile in regioni con enormi flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se ci sono delle regioni "che sono in grado di organizzare la vaccinazione in loco per turisti che provengono da altre regioni, ben venga. La vedo molto difficile là dove ci sono flussi di persone enormi". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), ospite a "Mattino 5" su Canale 5. Per il sottosegretario serve buonsenso e "flessibilità da parte delle regioni per la prenotazione della seconda dose, secondo le esigenze delle persone". (Rin)