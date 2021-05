Hong Kong: Covid, governo adotta classificazioni livello di rischio della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha deciso di adottare la classificazione dei livelli di rischio pandemico della Cina continentale per stabilire i requisiti di rientro nella regione, anche nell'ambito del programma Return2hk. Lo ha dichiarato ieri, 24 maggio, il capo esecutivo di Hong Kong Carrie Lam, difendendo la decisione di mutuare le categorie di rischio stabilire dalla Commissione nazionale di sanità cinese per la valutazione del rischio pandemico nelle varie aree del Paese. I residenti di Hong Kong che tornano dalla Cina continentale non saranno più esentati dalla quarantena obbligatoria di 14 giorni. Lam ha dichiarato che la decisione, che segna un passo indietro rispetto a criteri più rigidi adottati dal governo regionale, "è stata assunta nell'ambito del meccanismo di aggiustamento interno del governo, non influenzato da alcuna pressione esterna o da ciò che qualcuno ha detto". (Cip)