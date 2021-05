Repubblica Ceca-Polonia: premier polacco, vicini a un accordo con Praga su miniera di Turow (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si legge nell'ordinanza della Cgue, la richiesta di misure provvisorie da parte ceca è giustificata perché non si può escludere in anticipo che la Polonia stia effettivamente violando le norme comunitarie in materia di tutela dell'ambiente ed è sufficientemente probabile che la prosecuzione dell'estrazione di lignite abbia un impatto negativo sulle falde acquifere in territorio ceco. "Sono molto contento per tutti i nostri cittadini e ringrazio chi ci ha assistiti in questa battaglia legale per il nostro ambiente", è stato il commento del ministro degli Esteri ceco, Richard Brabec. La miniera di Turow fornisce carbone principalmente alla vicina centrale elettrica, anch'essa come la miniera posseduta dalla società Pge. (Vap)