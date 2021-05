Cina: ministero Pubblica sicurezza lancia campagna di confisca armi illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi intendono lanciare una campagna di quattro mesi per la confisca di armi ed esplosivi detenuti illegalmente nel Paese. La campagna, che si svolgerà da giugno a settembre prossimi, verrà affidata al ministero della Pubblica sicurezza in collaborazione con la Corte suprema del popolo e la Procura suprema del popolo cinese. Lo ha annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa il ministero della Pubblica sicurezza. Il piano prevede la conduzione di controlli approfonditi nelle aree chiave soggette a crimini armati, comprese le aree rurali, le aree forestali, i margini urbani-rurali e gli spazi abbandonati. Verranno inoltre compiuti sforzi per incoraggiare il pubblico a fornire segnalazioni e consegnare volontariamente armi ed esplosivi illegali, ha aggiunto il ministero. (Cip)