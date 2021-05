Libia: deputato Quneidi, bilancio presentato dal governo incoraggia la corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio per l’anno 2021 presentato dal Governo di unità nazionale della Libia alla Camera dei rappresentanti di Tobruk incoraggia la corruzione. A dirlo è stato il parlamentare libico Salem Quneidi durante un intervento sul programma "Panorama", in onda sull’emittente televisvia "Libya al Hadath”. “Il bilancio è ora diventato una merce di scambio su altre questioni, comprese le posizioni sovrane e altre. Esorto i miei colleghi a non sprecare i soldi dei libici", ha detto Quneidi. "Abbiamo una road map limitata con pochi punti in agenda, ma il bilancio parla dello sviluppo del Grande fiume artificiale (l’acquedotto che preleva acqua potabile dal deserto, ndr), delle infrastrutture e dell'elettricità che in passato hanno richiesto miliardi di investimenti. Tutti i capitoli sono fonti di dubbio e li abbiamo respinti dopo avervi messo delle note. Nemmeno la questione del deficit di bilancio è stata risolta", ha detto il parlamentare, in riferimento alla bozza di bilancio riproposta dall’esecutivo dopo una prima bocciatura del parlamento. "La corruzione è diventata dilagante e i fondi si sono gonfiati", ha denunciato infine il deputato libico. (Lit)