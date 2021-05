Regno Unito: attivista Black Lives Matter aggredita "forse da una gang"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sasha Johnson, importante attivista del movimento Black Lives Matter nel Regno Unito e colpita alla testa da un colpo di arma da fuoco nella notte di domenica nel quartiere londinese di Peckham, sarebbe stata vittima di un regolamento di conti tra gang. Come riporta l'emittente televisiva britannica "Bbc", il colpo sarebbe stato sparato da un'auto in movimento, ma non sarebbe stata lei l'obiettivo effettivo dell'aggressione. Secondo alcuni attivisti del movimento, l'attacco non sarebbe quindi stato motivato dall'attivismo e dal posizionamento politico della donna, ma sarebbe piuttosto una sfortunata tragedia legata ad un episodio di criminalità locale. Imarn Ayton, presente sulla scena, ha dichiarato a "Bbc News" infatti che la sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle 3 di notte di domenica. Secondo Ayton, i colpi erano diretti contro una festa che stava avendo luogo in un giardino in cui sfortunatamente era presente anche Johnson, la quale, tuttavia, non era l'obiettivo dell'agguato. (Rel)