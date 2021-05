© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 maggio "viene approvato il vaccino per i ragazzi, si deve iniziare subito, non solo per la scuola". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5s), ospite a "Mattino 5" su Canale 5. Gli under 16 "sono circa otto milioni, significa limitare notevolmente un serbatoio dove il virus può continuare a circolare", ha precisato Sileri. (Rin)