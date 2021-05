Armenia-Azerbaigian: ministero Esteri Erevan, prigionieri di guerra come ostaggi politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministero sostiene che la parte azerbaigiana “non ha ancora perseguito coloro che hanno commesso atrocità e trattamenti inumani verso i prigionieri di guerra armeni e i civili catturati, comprese le uccisioni, nonostante il fatto che gli stessi autori di tali crimini abbiano documentato i loro crimini e li abbiano resi pubblici”. “Baku trascura palesemente le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla fornitura di informazioni sui militari e civili armeni detenuti in cattività in Azerbaigian”, viene ribadito nel comunicato, e “i prigionieri di guerra e i civili armeni tenuti in ostaggio in Azerbaigian, indipendentemente dalle circostanze della loro prigionia, devono essere immediatamente rilasciati e rimpatriati, senza alcuna precondizione". (Rum)