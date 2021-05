Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prime ore cielo poco o irregolarmente nuvoloso, ampie schiarite nel corso della mattinata fino a cielo sereno sulle pianure; nel pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi. Nelle prime ore non sono escluse deboli precipitazioni su zone settentrionali; nel pomeriggio/sera possibili rovesci o locali temporali sui rilievi orientali. Minime in leggero calo, massime in sensibile aumento. In pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 21 e 24 °C. (Rem)