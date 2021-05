© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo generalmente poco nuvoloso fino a localmente sereno, seppur con frequenti passaggi di velature, a tratti più compatte; sviluppo cumuliforme pomeridiano sui rilievi. Non si esclude qualche locale piovasco sui rilievi, più probabili su fascia prealpina centro-orientale. Minime e massime in generale stazionarie. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 23 °C. (Rem)