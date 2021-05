Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'Adi Design Museum Compasso d'Oro. Possono accedere all'evento i giornalisti e gli operatori già accreditati dagli organizzatori.Adi Design Museum, piazza Compasso d'oro, 1 o diretta streaming sui canali YouTube e sulla pagina Facebook (@adidesignmuseum) del nuovo museo (ore 11.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionalePalazzo Pirelli Via F. Filzi, 22 (ore 10.00)L'assessore regionale Stefano Bruno Galli (Autonomia e Cultura), su delega del presidente Attilio Fontana, partecipa alla conferenza stampa di inaugurazione del nuovo “Adi Design Museum - Compasso d'Oro”. All'appuntamento è presente anche l'assessore Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale, Moda e Design).Adi Design Museum, piazza Compasso d'oro, 1 o diretta streaming sui canali YouTube e sulla pagina Facebook del nuovo museo (ore 11.00)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, interviene all'evento del Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto (Ctcb) che presenta il suo piano nazionale di investimenti e la campagna di promozione e informazione per il biennio 2021-2022 “Alle origini del gusto”.Diretta streaming (ore 11.30)VARIEWebinar organizzato da Caritas Ambrosiana "L'housing first: tra occupazioni e regolarità, la casa per i rom"diretta streaming sul canale YouTube di Caritas Ambrosiana (ore 9.30)Conferenza stampa di presentazione di un accordo tra Università di Milano-Bicocca, Banca Generali Spa e Aifi-Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt. Intervengono Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca; Lucia Visconti Parisio, coordinatrice scientifica Osservatorio "O-Fire"; Andrea Ragaini, vice direttore generale di Banca Generali; Anna Gervasoni, direttore generale Aifi.Diretta streaming (ore 10.00)Il ministro della Cultura, Dario Franceschini partecipa alla conferenza stampa di presentazione e all’inaugurazione di Adi Design Museum – Compasso d’Oro.Piazza Compasso d'oro 1, diretta streaming sui canali YouTube e sulla pagina Facebook(@adidesignmuseum) del nuovo museo (ore 11.00)Incontro "Il futuro delle infrastrutture per un'Europa più vicina - Vent'anni dell'Osservatorio Territoriale Infrastrutture". Nell'occasione vengono presentati i risultati dell'Osservatorio Territoriale Infrastrutture (Oti). Intervengono Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto; Giorgio Marsiaj, presidente Unione Industriale di Torino; Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale Fsi; Vittorio Biondi, direttore Politiche industriali e Competitività del Territorio Assolombarda; Armando Brunini, amministratore delegato Sea Aeroporti di Milano; Marco Bucci, commissario straordinario per la Ricostruzione e sindaco di Genova; Matteo Gasparato, presidente Uir – Unione degli Interporti Riuniti; Giovanni Mondini, presidente Confindustria Genova; Guido Ottolenghi, presidente Comitato Tecnico Logistica e Trasporti, Confindustria; Mario Virano, direttore generale Telt.Diretta streaming sul webmagazine di Assolombarda Genio & Impresa (ore 11.00) (Rem)