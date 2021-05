Libia: inviato Usa Norland, sosterremo accordi tecnici per tenere elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti e inviato speciale in Libia, Richard Norland, ha dichiarato che la Camera dei rappresentanti di Tobruk svolgerà un ruolo importante nel processo elettorale previsto in Libia il 24 dicembre. Il diplomatico ha spiegato di aver “percepito” l'impegno del Parlamento per il raggiungimento di questo obiettivo. Durante un'intervista all’emittente televisiva egiziana "Extra News", Norland ha detto che nella sua recente visita in Libia ha tenuto importanti incontri con i leader della nuova autorità esecutiva ad interim del Paese, tra cui il ministro degli Esteri Najla el Mangoush, oltre al Presidente dell'Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, e il presidente del Presidente del Parlamento, Aguila Saleh, così come i membri della società civile. (Lit)