Giappone: Tokyo primo creditore mondiale per il 30mo anno consecutivo

- Il Giappone ha mantenuto il primo posto nella classifica dei principali creditori mondiali alla fine del 2020, per il 30mo anno consecutivo a dispetto dell'apprezzamento dello yen sul dollaro, che ha ridotto il valore dei suoi asset stranieri. Lo certificano i dati pubblicati dal ministero delle Finanze del Giappone oggi, 25 maggio. Il bilancio netto degli asset esterni detenuti dallo Stato, da aziende e da singoli investitori giapponesi è ammontato a 356.970 miliardi di yen (circa 3.300 miliardi di dollari), in calo - per la prima volta dal 2017 - dello 0,01 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2020 lo yen si è apprezzato di circa il 6 per cento rispetto al dollari, riducendo il bilancio complessivo di circa 22.900 miliardi di yen. Il totale degli asset esterni del Giappone è aumentato del 5,1 per cento, raggiungendo la cifra record di 1.146.130 miliardi di yen; in aumento, in particolare, il portafogli complessivo delle obbligazioni straniere detenute da investitori giapponese. Gli investimenti stranieri in Giappone sono aumentati a loro volta del 7,6 per cento alla cifra record di 789.160 miliardi di yen. I dati del ministero delle Finanze giapponese sembrano dimostrare che la pandemia non ha minimamente ridotto l'appetito per gli investimenti, e lo ha anzi alimentato tramite le politiche di emissione monetaria delle banche centrali. Nella classifica dei maggiori investitori mondiali, il Giappone precede la Germania, Hong Kong e la Cina, mentre gli Usa sono primi detentori netti di debito estero. (Git)