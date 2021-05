Giappone: Olimpiadi, il Cio offrirà 20mila vaccinazioni in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato olimpico internazionale (Cio) fornirà vaccini contro il coronavirus a 20mila tra atleti e personale in Giappone in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, in programma dal prossimo 23 luglio. Lo ha dichiarato un funzionario a conoscenza della questione citato dall'agenzia di stampa "Kyodo". Secondo la fonte anonima, i vaccini - tutti forniti gratuitamente da Pfizer e BioNTech - verranno offerti gratuitamente agli atleti e al personale tecnico del Giappone, anche per compensare il ritardo della campagna di vaccinazione nazionale contro la Covid-19 in corso nel Paese. Secondo la stampa giapponese, circa 2.500 atleti e paratleti di quel Paese non hanno ancora ricevuto i vaccini contro il coronavirus. (segue) (Git)