Singapore: governo rivede al rialzo la crescita nel primo trimestre

- Il governo di Singapore ha rivisto al rialzo il dato relativo alla crescita del prodotto interno lordo (Pil) nel primo trimestre 2021, dallo 0,2 per cento all'1,3 per cento, per effetto della forte domanda goduta dalle esportazioni della Città-Stato. Il governo ha anche confermato le previsioni di crescita economica per il 2021, entro una forbice compresa tra il 4 e il 6 per cento del Pil, nonostante le ricadute sugli affari dell'aumento die casi di coronavirus sul territorio nazionale e all'estero. In una nota, il ministero del Commercio conferma le previsioni di una ripresa economica nel corso dell'anno, per effetto della più ampia ripresa globale e del progresso delle campagne di vaccinazione a Singapore e negli altri Paesi. Il ministero prevede in particolare che il settore manifatturiero (si espanderà più di quanto precedentemente previsto, grazie alla forte domanda di semiconduttori per i mercati del 5G e dell'automotive". (Fim)