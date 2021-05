Filippine: Coronavirus, governo studierà somministrazione dosi di diversi vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine intraprenderà il mese prossimo uno studio sugli effetti della somministrazione mista del vaccino contro il coronavirus della cinese Sinovac e dei sieri di altri produttori, in risposta alle dinamiche "imprevedibili" della fornitura di vaccini al Paese. E' quanto anticipa un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del segretario della Scienza e della tecnologia delle Filippine, Dela Pena. "la combinazione del vaccino di Sinovac con vaccini di altri marchi sarà il principale obiettivo dello studio, dal momento che Sinovac è il fornitore più stabile di vaccini per il nostro Paese", ha scritto Pena. "In poche parole, si tratterà di somministrare alla stessa persona dosi di due vaccini differenti". Oltre al vaccino del produttore cinese Sinovac, le autorità sanitarie delle Filippine hanno approvato l'impiego di emergenza di altri sei vaccini, sviluppati da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Bharat Biotech e del Gamaleya Institute. Ad oggi le Filippine hanno ricevuto circa 8,3 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus da differenti fornitori e tramite l'iniziativa Covax. Le Filippine sono il secondo paese del Sud-est asiatico per numero di contagi dopo l'Indonesia; il governo filippino punta a vaccinare la metà della popolazione nazionale di 110 milioni di abitanti entro la fine del 2021, ma deve far fronte a incertezze sul fronte delle forniture e ad una esitazione diffusa tra la popolazione. (Fim)