Usa: commissione inchiesta 6 gennaio, Romney annuncia voto favorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mitt Romney dello Utah, è il primo esponente repubblicano alla Camera alta ad annunciare il proprio sostegno al disegno di legge della Camera per l'istituzione di una commissione d'inchiesta in merito all'assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. Romney ha detto di essere pronto a votare in favore del provvedimento se il leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, accetterà di fissare prima un dibattito al Senato. Schumer ha però dichiarato di voler passare direttamente al voto del disegno di legge, che alla Camera ha ottenuto il sostegno di circa 30 deputati conservatori. Per ottenere l'approvazione del Senato, il disegno di legge dovrà ottenere il sostegno di almeno 10 senatori repubblicani. (segue) (Nys)