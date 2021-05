Usa: commissione inchiesta 6 gennaio, Romney annuncia voto favorevole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice repubblicana del Maine Susan Collins si è detta "ottimista" che il provvedimento approvato dalla Camera dei rappresentanti per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'assalto al congresso dello scorso 6 gennaio possa essere approvata senza modifiche anche al Senato. L'iniziativa, sostenuta alla Camera anche da alcune decine di deputati repubblicani, prevede l'istituzione di una commissione sul modello di quella chiamata a far luce sugli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.Intervistata da "Abc News" nella giornata di ieri, 23 maggio, Collins - uno dei senatori repubblicani noti per la loro opposizione all'ex presidente Donald Trump - ha detto di ritenere che l'iniziativa otterrà il sostegno di un numero di suoi colleghi di partito sufficiente a garantire l'approvazione dell'iniziativa, che pure è osteggiata dal leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, e dalla leadership repubblicana nel suo complesso. Collins stessa, pur dicendosi favorevole ad istituire una commissione antiterrorismo per i fatti del 6 gennaio, ha dichiarato che vorrebbe una rappresentanza equa dei partiti anche tra il personale che agirà alle dipendenza della futura commissione. Per ottenere l'approvazione del provvedimento, i Democratici dovranno riuscire a convincere almeno dieci senatori repubblicani: un obiettivo complicato dalla presa di posizione contraria del leader dei Repubblicani al Senato McConnell. (Nys)