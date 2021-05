Usa: pacchetto sospetto recapitato al senatore repubblicano Paul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) e la Polizia di Washington stanno indagando sull'invio di un pacco sospetto contenente polvere bianca all'indirizzo di residenza del senatore libertario Rand Paul. Paul, esponente di spicco del Partito repubblicano al Senato, è noto per le sue posizioni in favore della disciplina fiscale, contro l'interventismo militare, e negli ultimi mesi soprattutto per i suoi accesi diverbi con l'infettivologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci. Nelle scorse settimane Paul si è più volte scagliato contro Fauci accusandolo di sostenere politiche lesive delle libertà individuali senza adeguate basi scientifiche, e persino di aver avvallato, quale direttore dell' Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, il finanziamento di studi sul "guadagno di funzione" del coronavirus presso il laboratorio di bioingegneria di Wuhan. Nei giorni scorsi Paul ha annunciato pubblicamente che non intende vaccinarsi contro il coronavirus, ed ha giustificato la propria decisione affermando di aver già sviluppato l'immunità contraendo la malattia lo scorso anno. (Nys)