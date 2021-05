Corea del Sud-Cina: Seul esclude rischio sanzioni dopo summit con gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud non teme rappresaglie da parte della Cina a seguito del summit della scorsa settimana tra il presidente Moon Jae-in e il suo omologo Usa, Joe Biden. Lo ha dichiarato Lee Ho-seung, capo dello staff per le politiche della presidenza sudcoreana. Durante il loro incontro alla Casa Bianca, lo scorso 21 maggio, i leader di Corea del Sud e Stati Uniti hanno discusso temi sensibili come la sicurezza marittima nei Mari Cinesi Orientale e Meridionale, oggetto delle rivendicazioni territoriali della Cina. Il documento congiunto pubblicato a margine del summit fa riferimento in termini "generali e di principio" anche alle tensioni nello Stretto di Taiwan. Lee ha definito "premature" le indiscrezioni di alcuni analisti secondo cui Pechino potrebbe rispondere adottando misure sanzionatorie o di boicottaggio nei confronti della Corea del Sud, come già accaduto alcuni anni fa dopo la decisione di Seul di ospitare sul proprio territorio i sistemi di difesa missilistica statunitensi Thaad. (Git)