© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 25 maggio, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2213m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presentePiemonte: la perturbazione si allontana, favorendo un miglioramento del tempo a partire da Ovest. Ampie schiarite ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento. Qualche nube marittima al mattino sulla riviera ligure, in successivo dissolvimento. Sempre al primo mattino occasionali banchi di nebbia tra astigiano e alessandrino. Ventilazione debole. (Rpi)