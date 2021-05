Ue-Russia: von der Leyen, a giugno report sulle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione dell'Unione europea nei confronti della Russia si basa sui cinque punti concordati e al prossimo Consiglio europeo, a giugno, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e la Commissione europea presenteranno ai leader Ue la relazione sui rapporti tra Bruxelles e Mosca. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa dopo la prima giornata di Consiglio europeo. "La posizione dell'Ue nei confronti della Russia si basa sui 5 principi concordati: attuazione dell'accordo di Minsk, il dialogo con i Paesi partenariato orientale, il rafforzamento della resilienza interna dell'Ue, un impegno selettivo con la Russia, scambi interpersonali. Manterremo questa linea", ha spiegato. "Abbiamo fatto un bilancio delle relazioni e tutti concordano sul fatto che la Russia mette in discussione i nostri valori e interessi", ha detto. "La situazione non cambia e peggiora continuamente", ha sottolineato. Ma allo stesso tempo "la Russia e l'Ue sono unite" e "la Russia è un attore importante per le sfide globali". In questo contesto, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e la Commissione europea "sono stati incaricati di presentare una relazione al prossimo Consiglio di giugno" dove verrà fatta l'analisi delle relazioni. (Beb)