Brexit: von der Leyen, attuazione piena protocollo è sola soluzione per pace Irlanda del Nord

- La piena attuazione del protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord è l'unica soluzione per assicurare pace e stabilità. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa dopo la prima giornata di Consiglio europeo. "Non deve esserci alcun dubbio: non esiste alternativa a una piena attuazione del protocollo che è l'unica soluzione possibile per assicurare la pace e la stabilità nell'Irlanda del Nord, tutelando al contempo l'integrità del mercato unico europeo", ha detto. "Se vediamo dei problemi, non dobbiamo dimenticare che questi non arrivano dal protocollo, ma dalla Brexit. Quindi è d'obbligo per entrambi fare tutto il possibile per ridurre al minimo le tensioni nell'Irlanda del Nord", ha aggiunto. "Stiamo esplorando soluzioni pratiche per cercare di ridurre le perturbazioni alla vita nell'Irlanda del Nord e continueremo a lavorare per avere relazioni proficue ed equilibrate con il Regno Unito", ha sottolineato. (Beb)