Argentina: presidente Fernandez querela per diffamazione leader opposizione Bullrich (2)

- Nell'intervista televisiva, Bullrich aveva affermato che l'ex ministro Gonzalez Garcia aveva cercato di "ottenere un ritorno" e che "il presidente ne era al corrente". "Gines Gonzalez Garcia aveva detto che per firmare un contratto con Pfizer era necessario un intermediario, che è lo stesso di AstraZeneca, Hugo Sigman. Pfizer ha risposto che non era possibile e che dovevano essere efficienti nei tempi e nel modo di produzione del vaccino. L'atteggiamento di Gonzalez è stato quello di cercare di ottenere un ritorno, questo il presidente non lo ignorava", ha detto Bullrich di fronte alle telecamere. Il riferimento è al negoziato fallito tra il governo di Buenos Aires ed il laboratorio statunitense per l'acquisto del farmaco anti-covid. La versione ufficiale spiega il mancato raggiungimento di un accordo a causa di clausole eccezionali richieste da Pfizer che sarebbero state contrarie alla legislazione locale. Successivamente il governo Fernandez raggiunse un accordo con Oxford-AstraZeneca per l'approvvigionamento e la produzione in loco del vaccino attraverso il laboratorio mabXience di Hugo Sigman. (Abu)