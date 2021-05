Usa-Irlanda: incontro Blinken-Coveney, focus su relazioni transatlantiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro irlandese degli Affari esteri e della Difesa Simon Coveney. Lo riferisce il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno ribadito la forte relazione bilaterale tra Stati Uniti e Irlanda e il ruolo dell'Irlanda come partner transatlantico duraturo. Il segretario di Stato e il ministro degli Esteri hanno condannato il dirottamento del volo Ryanair 4978 in Bielorussia e hanno discusso lo stato dei negoziati sull'accordo per il nucleare iraniano, il ruolo dell'Irlanda nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente e altre priorità condivise di politica estera. (Nys)