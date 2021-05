Energia: von der Leyen, Nord Stream 2 non porta cambiamenti in relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione a livello energetico sul Nord Stream 2 non porterà a modifiche nelle relazioni con la Russia o nell'economia russa. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa. "Quando si guarda a Nord Stream 2 e al comportamento della Russia, questo evidenzia che molti tentativi da parte nostra negli ultimi anni, quasi un decennio, di migliorare le relazioni con la Russia non hanno ottenuto il successo meritato. La cooperazione economica nell'arco del tempo è diventata più difficile perché l'economia russa dipende fortemente da combustibili fossili, gas, petrolio e da proventi energetici", ha detto. "Abbiamo discusso dell'economia russa all'inizio degli anni 2000, era una economia in cui si è fatto un tentativo di ammodernamento, usando gli utili del petrolio e del gas. Ma per modernizzare una economia ci vogliono l'innovazione, i giovani e il pensiero critico" e "si è accusato un rallentamento", ha continuato. "Quello che vediamo oggi è una economia carente sotto il profilo della modernizzazione, che dipende largamente dalle entrate del settore energetico e un regime che non vuole interagire in modo costruttivo con noi", ha aggiunto. "Penso che questa cooperazione a livello energetico non porterà ad alcuna modifica. Ma con la nostra relazione presenteremo le varie opzioni politiche che illustreranno come possiamo trattare con la Russia", ha sottolineato. (Beb)