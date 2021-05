Bielorussia: von der Leyen, attacco a democrazia, sovranità e libertà espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dirottamento del volo Ryanair a Minsk è stato un attacco a democrazia, libertà di espressione e sovranità europea. Lo ha detto in conferenza stampa la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Il giudizio" dei 27 leader Ue "è stato unanime: si è trattato di un attacco alla democrazia, alla libertà di espressione e alla sovranità europea", ha detto. "I leader hanno agito con forza in risposta alle azioni oltraggiose del regime bielorusso. Stiamo chiudendo il nostro spazio aereo ai voli provenienti dalla Bielorussia e chiediamo alle compagnie aeree dell'Ue di non sorvolare il Paese. Presto verranno presentate ulteriori sanzioni economiche", ha aggiunto. (Beb)