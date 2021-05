Ue: Consiglio, conclusioni su Russia, Regno Unito, Medio Oriente e Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conclusa la prima giornata di lavori dei leader dell'Unione europea, i 27 capi di Stato e di governo hanno concordato le conclusioni su Russia, Mali, Regno Unito, Medio Oriente. "Il Consiglio europeo ha tenuto un dibattito strategico sulla Russia" e "condanna le attività russe illegali, provocatorie e dirompenti contro l'Ue, i suoi Stati membri e oltre. Riafferma l'unità e la solidarietà dell'Ue di fronte a tali atti, nonché il suo sostegno ai partner orientali". Il Consiglio europeo esprime "la sua solidarietà con la Repubblica Ceca e sostiene la sua risposta" e "riafferma il suo impegno nei confronti dei cinque principi che regolano la politica dell'Ue nei confronti della Russia". I leader invitano l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e la Commissione a presentare una relazione con opzioni politiche sulle relazioni Ue-Russia, in linea con questi principi, in vista della sua riunione nel giugno 2021. "L'Ue continuerà il coordinamento con i partner che condividono gli stessi principi", si legge.Per quanto riguarda il Regno Unito, "il Consiglio europeo accoglie con favore l'entrata in vigore dell'accordo commerciale e di cooperazione Ue-Regno Unito il primo maggio 2021. Questo accordo, insieme all'accordo di recesso e ai relativi protocolli, fornisce il quadro delle nostre relazioni con il Regno Unito. Entrambi gli accordi dovrebbero essere pienamente ed efficacemente attuati e le loro strutture di governance rese operative", si legge nel testo. Per i leader, "i due accordi consentono all'Ue di avere un partenariato il più stretto possibile con il Regno Unito, pur riconoscendo che un non membro dell'Ue non può godere degli stessi benefici di un membro e che la relazione deve essere sempre basata su un equilibrio di diritti e doveri". Per l'Ue, "le relazioni con il Regno Unito dovrebbero rimanere reciprocamente vantaggiose e non possono in nessun caso minare l'integrità del mercato unico, l'unione doganale o l'autonomia decisionale dell'Ue. Il Consiglio europeo invita il Regno Unito a rispettare il principio di non discriminazione tra gli Stati membri". Su questo, "il Consiglio europeo invita la Commissione a proseguire gli sforzi per garantire la piena attuazione degli accordi, anche nei settori dei diritti dei cittadini dell'Ue, della pesca e della parità di condizioni, facendo pieno uso degli strumenti previsti dagli accordi, in continuo coordinamento e dialogo permanente con il Consiglio e i suoi organi preparatori secondo la prassi consolidata". Il Consiglio europeo continuerà ad occuparsi della questione e l'Ue continuerà ad essere unita nel suo impegno con il Regno Unito. Infine, il Medio Oriente. I leader accolgono "con favore il cessate il fuoco che dovrebbe porre fine alla violenza" tra Israele e Hamas. "L'Ue continuerà a lavorare con i partner internazionali per riavviare un processo politico. L'Ue ribadisce il suo fermo impegno per la soluzione dei due Stati", israeliano e palestinese. E, ultimo punto, il Mali. "Il Consiglio europeo si associa alla dichiarazione dell'Ecowas e dell'Unione africana e condanna fermamente il rapimento del presidente della transizione del Mali e del primo ministro e ne chiede l'immediato rilascio. L'Unione europea è pronta a prendere in considerazione misure mirate contro i dirigenti politici e militari che ostacolano la transizione del Mali", conclude il testo. (Beb)