Ecuador: Guillermo Lasso si insedia come presidente della Repubblica (2)

- "E 'una giornata storica e di rinnovamento per un governo che nasce oggi e ha la responsabilità di guidare l'Ecuador verso un nuovo secolo", ha detto. "I nostri governanti ci hanno deluso. Hanno tradito i nostri principi fondanti", ha dichiarato Lasso in un passaggio del suo discorso in riferimento agli alti livelli di disoccupazione, corruzione e alle carenze nella lotta contro la pandemia. "Governeremo per tutti. Questo significa non governare a favore di un settore privilegiato, né contro nessuno. La persecuzione politica in Ecuador è finita", ha affermato. Lasso ha promesso un "Ecuador dell'incontro", lo slogan della sua campagna elettorale, e ha annunciato l'apertura del paese al commercio internazionale. Per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus, ha promesso che ci saranno "nove milioni di ecuadoriani vaccinati nei primi cento giorni del suo mandato". (Brb)