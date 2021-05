Usa: aereo da combattimento si schianta a Las Vegas, morto il pilota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da combattimento operato da un contractor delle Forze armate Usa si è schiantato a nord di Las Vegas nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, causando la morte del pilota. Lo riferisce la stampa Usa, che cita i vertici della Base aerea di Nellis, nel Nevada. Il velivolo, un Mirage F-1 operato da Draken Us, è precipitato per cause ancora ignote dopo il decollo dalla base. Il pilota è l'unica vittima dell'incidente. Draken Us è una società con sede in Florida che dal 2015 fornisce un servizio di "supporto aereo avversario" all'Aeronautica miliare statunitense, operando velivoli nel ruolo di "aggressori" per le esercitazioni al combattimento dei militari statunitensi. (Nys)