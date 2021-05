Giappone: Covid, quarantena ridotta a tre giorni per viaggiatori dal Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone imporrà una quarantena obbligatoria di tre giorni per i viaggiatori in arrivo da Regno Unito, Danimarca, Kazakhstan e Tunisia. Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato. A partire da venerdì 28 luglio verrà invece innalzato da sei a 10 giorni il periodo di quarantena obbligatoria per i viaggiatori in arrivo da India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh e Maldive. Le misure si applicheranno tanto ai primi ingressi, quanto ai rientri nel Paese. (segue) (Git)