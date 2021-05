Giappone: Covid, quarantena ridotta a tre giorni per viaggiatori dal Regno Unito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo mese il governo del Giappone ha annunciato a sorpresa l'estensione dello stato di emergenza per la pandemia di coronavirus ad altre tre prefetture del Paese, mentre nel Paese continuano ad aumentare i casi di contagio a poco più di due mesi dalla data prevista per l'inizio delle Olimpiadi estive di Tokyo. Sino al 31 maggio lo stato di emergenza è stato esteso alle prefetture di Hokkaido, Okayama e Hiroshima. Il governo aveva inizialmente pianificato di sottoporre Okayama e Hiroshima d una sorta di "semi-stato di emergenza" già in vigore nell'Hokkaido, ma il peggioramento del quadro pandemico nazionale ha spinto l'esecutivo ad optare per una misura più drastica. Ad oggi lo stato di emergenza proclamato dal governo giapponese interessa in tutto sei prefetture, inclusa l'area metropolitana di Tokyo e Osaka. Tra le altre misure, lo stato di emergenza prevede la chiusura serale anticipata dei locali pubblici, il divieto di servire alcolici, e restrizioni alle operazioni di centri commerciali e grandi magazzini. Gli eventi pubblici come concerti e incontri sportivi si svolgono con un limite massimo di 5mila presenze. Ieri, 14 maggio, il bilancio giornaliero dei contagi in Giappone ha superato i 6mila casi per il terzo giorno consecutivo, e il sistema ospedaliero sconta un sovraffollamento dei posti letto in terapia intensiva. (segue) (Git)