Giappone: Covid, quarantena ridotta a tre giorni per viaggiatori dal Regno Unito (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori del Giappone hanno concesso la scorsa settimana l'autorizzazione formale per l'impiego di emergenza dei vaccini contro il coronavirus sviluppati da AstraZeneca e Moderna, a margine dell'incontro di esperti convocato dal ministero nella serata del 20 maggio. I regolatori giapponesi hanno approvato il vaccino di AstraZeneca "con riserva": il governo non somministrerà il vaccino alla popolazione, ma continuerà invece a valutare le reazioni avverse riscontrate a livello internazionale, e in particolare i casi di trombosi. Il vaccino Moderna ha ottenuto invece il via libera per la somministrazione agli individui di età superiore a 18 anni, e verrà somministrato nei centri di vaccinazione delle Forze di autodifesa a Tokyo, Osaka e in altre grandi aree metropolitane del Paese. Il Giappone, la cui campagna di vaccinazione nazionale prosegue a rilento rispetto alla maggior parte degli altri Paesi sviluppati, a approvato sino ad ora solamente il vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech. (Git)