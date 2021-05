Giappone: Olimpiadi, il Cio offrirà 20mila vaccinazioni in Giappone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, visiterà il Giappone il 12 luglio, 11 giorni prima della data fissata per l'inizio delle Olimpiadi estive di Tokyo. Lo ha annunciato ieri, 19 maggio, il vicepresidente del Cio, John Coates, che guida la commissione di coordinamento preparatorio dei Giochi in programma dal 23 luglio prossimo. Bach intendeva visitare il Giappone a metà maggio, per assistere al passaggio della torcia olimpica a Hiroshima e incontrare il primo ministro Yoshihide Suga, ma ha deciso di posticipare il viaggio alla luce dell'aumento dei contagi da coronavirus nel Paese. I Giochi di Tokyo, posticipati lo scorso anno a causa della Pandemia, riuniranno circa 11mila atleti da tutto il mondo. (segue) (Git)