Giappone: Olimpiadi, il Cio offrirà 20mila vaccinazioni in Giappone (3)

- Quasi il 60 per cento dei cittadini giapponesi ritiene che le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo in programma la prossima estate dovrebbero essere cancellate, alla luce dell'ondata pandemica in corso nel Paese. E' quanto emerge da un sondaggio d'opinione pubblicato da "Kyodo News" ieri, 16 maggio, a meno di tre mesi dalla data prevista per l'apertura dei Giochi. Il 59,7 per cento dei cittadini giapponesi adulti consultati ritiene che le Olimpiadi, già rinviate di un anno, dovrebbero essere cancellate, alla luce del forte aumento dei contagi da coronavirus nel Paese e dello scarso avanzamento della campagna di vaccinazioni nazionale. Il 25,2 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene invece che i Giochi dovrebbero svolgersi a porte chiuse, senza spettatori in presenza. Solo il 12,6 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che i Giochi possano svolgersi con una presenza di pubblico limitata. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi ha già deciso che i Giochi saranno chiusi agli spettatori non residenti in Giappone. (segue) (Git)