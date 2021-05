Perù: strage di quattordici civili attribuita a Sendero Luminoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattordici civili sono stati uccisi nella regione di Cuzco in Perù in un attacco armato attribuito all'organizzazione terrorista Sendero Luminoso. Lo rende noto il Comando congiunto delle Forze armate del Perù attraverso un comunicato stampa, nel quale si afferma che tra le vittime figurano anche due bambini. La strage è avvenuta la notte del 23 maggio nella località di San Miguel del Ene, distretto di Vizcatàn. Sul luogo, si legge nella nota delle Forze armate, sono stati rinvenuti volantini che rivendicano l'attentato a nome del Partito comunista militarizzato del Perù (Mpcp), fazione di Sendero Luminoso guidata da Victor Quispe Palomino, che opera nella regione conosciuta come Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Nei volantini si invoca alla "pulizia" della regione da "elementi del malcostume, parassiti e corrotti". (segue) (Brb)