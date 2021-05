Usa: Senato, scontro tra repubblicani e democratici su legge anti concorrenza cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, ha fatto sapere che i conservatori intendono apportare ulteriori modifiche alla proposta di legge volta a combattere la concorrenza cinese. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. L’avvertimento di McConnell arriva nel momento in cui il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, preme per far approvare il disegno di legge prima che il Senato chiuda in vista della settimana di pausa prevista tra pochi giorni. Schumer avrà bisogno del sostegno di almeno dieci senatori del Partito repubblicano per raggiungere l’obiettivo. Il Senato ha approvato la scorsa settimana il disegno con 86 voti a favore, ma i repubblicani stanno spingendo per ulteriori emendamenti ritardando l’iter legislativo. “Finora abbiamo avuto poche votazioni su emendamenti importanti. Ce ne sono molti di più che devono essere presi in considerazione. E non dovremmo chiudere il dibattito su questo disegno di legge fino a quando questi emendamenti non saranno affrontati", ha detto McConnell dall'aula del Senato. La camera alta del Congresso statunitense, dopo la sua chiusura, non sarà operativa fino al 7 giugno. Secondo i conservatori, il progetto legislativo nella sua forma attuale potrebbe avere effetti negativi, soprattutto per quello che riguarda la parte del testo che concerne i salari.(Brb)