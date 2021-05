Brasile: ministro Giustizia ringrazia polizia federale per cattura Morabito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza del Brasile, Anderson Torres, si è complimentato con la polizia federale brasiliana per il lavoro svolto nella cattura del boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, catturato oggi in un'operazione di Interpol, polizia, carabinieri e polizia federale brasiliana coordinata dalla Dda italiana. "Uno dei criminali più ricercati al mondo è stato catturato oggi a Joao Pessoa grazie al lavoro congiunto della Polizia federale con l'Interpol", ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. "Rocco Morabito, è affiliato in una delle più grandi organizzazioni criminali del mondo, la 'Ngrandheta, ed era attivo nel traffico di droga tra Brasile ed Europa sin dagli anni '80. Complimenti alla polizia federale per il certosino lavoro di intelligence messo in campo in questa operazione di successo", ha affermato Torres. (Brb)