Usa: quattro Stati hanno vaccinato completamente metà della popolazione

- Circa il 39 per cento della popolazione statunitense - quasi 131 milioni di persone - è stata completamente vaccinata contro il Covid-19. Lo rilevano i dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), i quali evidenziano che quattro Stati hanno già vaccinato completamente più della metà della loro popolazione residente. Si tratta di Connecticut, Maine, Massachusetts e Vermont. Quasi 164 milioni di persone negli Stati Uniti - circa il 49 per cento della popolazione - hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. Complessivamente, sono state somministrate 286.890.900 dosi totali di vaccino, pari a circa l'80 per cento delle 357.250.475 dosi distribuite. La media settimanale è di circa 1,8 milioni di somministrazioni al giorno.(Nys)